警察夜間執勤佩掛帽燈，夜間執勤更便利及安全。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿警友站站長趙平正贈送沙鹿所同仁帽燈。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

警察在夜間取締交通違規或巡簽巡邏箱時，需要拿筆、罰單本或巡簽表，根本沒有多餘的手可以拿手電筒照明，他們常感嘆10隻手都不夠用，台中市警察之友總會清水辦事處沙鹿警友站站長趙平正日前贈送沙鹿所每位同仁1個帽燈，讓他們執勤中不用再以嘴巴咬手電筒照明。

員警執勤不分晝夜，時常在夜間執行取締交通違規或巡簽巡邏箱，外勤員警常嘆十隻手都不夠用，除了要提高警覺注意周遭環境的狀況外，一手拿筆，一手拿罰單本或巡簽表，根本沒有多餘的手可以拿手電筒照明，只能在昏暗夜色中努力找尋微弱的燈光，或以嘴巴咬手電筒克難開單、簽表。

警友站站長趙平正為強化員警在夜晚執勤可視性，28日下午親自前往清水警分局沙鹿所贈送每位同仁帽燈，讓每位同仁可配掛勤務帽上，且此款帽燈可彈性調整照射角度，不致於影響用路人視線。員警拿到後紛紛說讚，有了帽燈「前途一片光明」。

趙平正說，之前曾於晚上開車時看到員警在燈光昏暗處巡簽巡邏表，手上的手電筒沒地方放置，只好頭肩並用克難夾住手電筒，雙手再迅速書寫簽表，令他印象深刻，所以決定添購帽燈給沙鹿分駐所每位員警，讓大家可以配戴於勤務帽上，於夜間可方便巡簽巡邏表或開立舉發單。

所長林俊祺代表接受沙鹿警友站的致贈，並感謝警友站趙站長對所內同仁體恤，同仁們在夜間配戴頭燈能使執勤過程更安全順暢，俾利各項勤務之執行，維護沙鹿區的安全。林俊祺說，民眾對警察的支持，就是對警察的最大肯定，使員警更有動力維護地方治安。

(中時 )