美股四大指數反彈，日韓股31日早盤上揚，台股31日開在9,689.62點，上漲60點，台積電、大立光及鴻海開盤皆呈現上揚，大盤在開盤不久之後，已上漲逾150點，站上9,700點，挑戰9800關卡。

因美國延長社交防疫措施，展現積極態度，對抗新冠疫情擴散，激勵美國投資者信心，帶動美股四大指數強力反彈，收盤漲幅介於3.19％～3.80％。其中，INTEL、NVIDIA、高通、谷歌、APPLE、AMD、美光等科技股上超過2％，台積電ADR上揚1.94％；但特斯拉下跌2.38％。

群益投顧指出，整體而言，疫情的發展趨勢將持續是影響金融市場資金動向的要因之一，此外，主要工業國空前大撒錢的長期多空影響，則是搭配疫情發展，另一應思惟的主軸。

在籌碼面，政策大力挹注與上檔套牢籌碼多空爭鬥，疫情發展處在期待高峰將屆，與長期隱憂仍在的摸索期，短線上，台股大盤指數以月線上下區間震盪機率偏高。

(中時電子報)