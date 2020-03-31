大陸人民銀行（大陸央行）30日發布消息，為維護銀行體系流動性充裕，當日以利率招標方式，展開500億元（人民幣，下同）7日逆回購操作；鑑於30日沒有逆回購到期，故實現淨投放500億元。值得關注的是，此次逆回購的利率為2.2％，較前次的7日逆回購利率2.4％，下降20個基點，而這也是今年內第二次下調這項政策利率。

實際上，此次逆回購展開的同時，「降息 」並不令人意外，因此27日召開的中共中央政治局會議就強調，要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，重啟逆回購一方面有助於為抗擊新冠肺炎疫情和經濟社會恢復發展提供充裕的流動性支持；另一反面，季末來臨，27日隔夜上海銀行間同業拆放利率上漲近26個基點，當前投放流動性有助於緩解市場資金壓力。

溫彬解釋，本次7天逆回購利率由上次的2.4％降至2.2％，20個基點的下降幅度創下了2015年以來新高，這主要緣於疫情對大陸經濟造成的短期衝擊，降低社會融資成本十分迫切，是統籌推進疫情防控和經濟社會發展的重要部署。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，本次7天期逆回購利率下調，將帶動政策利率體系聯動調整，預計4月例行MLF招標利率也將下調20個基點，並引導1年期LPR報價出現相同幅度的下行；考慮到當前穩定房地產市場運行，特別是穩定房地產投資的需求在上升，預計4月主要針對居民房貸的5年期LPR報價也將下調10個基點。

溫彬看來，宏觀政策將繼續加大逆周期調節力度，對沖疫情對經濟造成的影響，他表示，降低實體經濟融資成本是貨幣政策的核心，降息、降準、保持流動性合理充裕仍然有必要。

溫彬強調，當前銀行負債成本居高不下，壓降點差空間有限，且企業和居民部門存款占銀行總負債的60％以上，適時適度下調存款基準利率將對LPR下行產生更加顯著效果，隨著大陸通脹水平逐步回落，4月中上旬將是下調存款基準利率的合適窗口。

(旺報 )