校長李昭嫻表示，善水國中小為住宿型安置學校，是「學園」也是「家園」。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

善水國中小歡慶兒童節，由學生進行精彩表演。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

善水國中小的學生作品。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

善水國中小的學生作品。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

善水國中小的學生作品。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

善水國中小的學生作品。（善水國中小提供／陳淑娥台中傳真）

全國首創「中介教育」實驗學校台中市立善水國中小，30日舉辦兒童節廣達設計成果展演與防疫大作戰知性務實活動，因應新冠肺炎疫情，活動改採校內且分艙分流方式進行。校長李昭嫻表示，善水國中小為住宿型安置學校，是「學園」也是「家園」，希望能為孩子找到改變機會，成就每一位入學孩子。

善水國中小兒童節廣達設計成果展演邀請指導補助及贈送單位財團法人廣達文教基金會科創處處長廖靜如、經理吳亦婕、南投縣光華國小老師吳青陵、美仁里長陳建良、在地草湳里長林槐庭、緊臨學校好鄰龍安宮主委王先知及草湳社區發展協會理事長黃耀原與會，分階段歡樂慶祝。

活動從下午2時廣達設計成果展演開始，一系列精采的愛樂社及音樂萬花筒開幕表演活動改在戶外保持距離遠距表演，同時分批分流移至不同室內展場，欣賞長青快樂學堂及善水國中小學生「老少共學」與「技藝課程」成果，加以此次的設計學習計畫主題為「Ｌ∞」（愛無限大）-帶領校內同仁一起成長學習，讓學生可以有不同以往的教室風景，成為課堂的主人。

同時藉由鏡頭讓學生觀察本地人口老化現象，整合學校、社區資源，攜手打造家鄉青銀世代生活美學，透過陶藝、木工、家政等特色課程，融入人文、環境與食農等教育，打造共生、共學、共創之特色。世代的交融與轉化，創造青銀共活的契機，讓學生了解老化並不是種危機，而是豐富彼此生命連結的開始，更是肩負起傳承與延續的重要使命。

4時起開始「慶祝兒童節與防疫大作戰」活動，首先由里長陳建良致贈每位教職員生額溫卡，叮嚀孩子珍惜資源，成為有用的人；接著校長李昭嫻分發師生一起DIY完成的「防疫暖心包」，內含「口罩暫存收納夾、口罩、簡易額溫卡、濕紙巾、袖珍面紙、乾洗手噴霧、肥皂、營養餅乾、保久乳、文具、環保餐具及束口袋」等12項實用防疫物資。

李昭嫻表示，善水國中小為住宿型安置學校，是「學園」也是「家園」，是一所「提供機會，使人成功的學校」，希望能夠為孩子找到改變的機會，成就每一位入學孩子。

善水國中指出，本次辦理「慶祝兒童節防疫大作戰暨廣達設計成果展演活動」相當精彩且小心「疫疫」，活動中與會人士及師生均全程配戴口罩，並依照防疫標準做好間隔距離，使活動在安全、防疫及歡樂氣氛當中，度過一個知性務實且饒富意義的兒童節。

(中時 )