梅西百貨多數員工將開始休無薪假 09:172020/03/31 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎疫情衝擊業績，梅西百貨（Macy’s）宣布，自本周起大部分的員工將開始放無薪假，但婉拒透露有多少人將遭受影響。 梅西百貨的門市因為新冠肺炎而被迫暫時關閉，雖然線上業務仍維持運作，但營收嚴重流失，因此有必要削減成本。梅西約有13萬名員工。 梅西在聲明稿中列舉公司為了維持財務已經採行的措施，包括暫緩發放股利、凍結人事聘雇和開支，並取消部分訂單等。梅西透過聲明稿表示，上述措施雖然有幫助，但仍不足夠。 (工商 ) #梅西百貨 #梅西 #聲明稿 #多數 #休無薪假 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》需求疑慮，打壓周四LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/03/27 財經 菲國全丟了！新冠試劑準確度僅40％ 陸急發聲明稿澄清 16:282020/03/29 國際 西甲180國募款秀 僅得66萬歐元 09:012020/03/30 體育 新冠重創 多數經濟體恐陷半年深凍期 17:062020/03/30 國際 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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