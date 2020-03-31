由於新冠肺炎疫情衝擊業績，梅西百貨（Macy’s）宣布，自本周起大部分的員工將開始放無薪假，但婉拒透露有多少人將遭受影響。

梅西百貨的門市因為新冠肺炎而被迫暫時關閉，雖然線上業務仍維持運作，但營收嚴重流失，因此有必要削減成本。梅西約有13萬名員工。

梅西在聲明稿中列舉公司為了維持財務已經採行的措施，包括暫緩發放股利、凍結人事聘雇和開支，並取消部分訂單等。梅西透過聲明稿表示，上述措施雖然有幫助，但仍不足夠。

(工商 )