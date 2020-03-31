美聖路易聯準銀行：疫情恐讓失業率飆高至32.1％ 09:242020/03/31 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎造成美國商業活動停擺，美國聖路易聯邦準備銀行經濟學家估計，美國的整體就業人口可能減少4,700萬人，換言之失業率將高達32.1％。 經濟學家近期估算的失業率，甚至比該聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）先前表示的30％還要糟。 聖路易聯準銀行經濟學家Miquel Faria-e-Castro在研究報告中指出，就歷史標準而言，這是一個相當大的數字，但新冠肺炎是美國百年來未曾遭遇過的衝擊。 (工商 ) #數字 #新冠肺炎 #失業率 #美國 #經濟學家 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 新冠肺炎蔓延全球 柯：還會擴散半年 12:172020/03/28 政治 新冠肺炎蔓延全球 陳時中：合作激發社會力 12:252020/03/28 政治 新冠肺炎蔓延全球 柯文哲：未來1周是關鍵 12:402020/03/28 政治 葉毓蘭呼籲：公布新冠肺炎確診者足跡 14:362020/03/28 政治 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 失業率如居高不下 勞動部可公告延長失業給付 恐燒千億 00:082020/03/30 生活 失業給付12個月 2年估狂燒千億 04:102020/03/30 社會新聞 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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