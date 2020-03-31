新冠肺炎造成美國商業活動停擺，美國聖路易聯邦準備銀行經濟學家估計，美國的整體就業人口可能減少4,700萬人，換言之失業率將高達32.1％。

經濟學家近期估算的失業率，甚至比該聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）先前表示的30％還要糟。

聖路易聯準銀行經濟學家Miquel Faria-e-Castro在研究報告中指出，就歷史標準而言，這是一個相當大的數字，但新冠肺炎是美國百年來未曾遭遇過的衝擊。

(工商 )