美股三大股指昨齊漲，道指漲3.19%、標普指數漲3.35%、那指數漲3.62%。4月台指期今日開盤漲100點，為9666點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，台指期週一下跌13點至9566點。價差方面，台指期逆價差縮至-63.43點，電子期逆價差縮至-1.81點，金融期逆價差縮至-3.95點。現貨部分，三大法人賣超76.34億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加320口至18963口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加410口至47134口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少30口至12110口。

永豐期貨表示，週一隨著美股電子盤開低，台指期開低後一度跌破9300關卡，所幸陸港股市開低走高，激勵台指期10分鐘內急拉159點一次站回9400大關，隨後買盤陸續進駐金融、塑化、電子權值股收斂跌幅，終場台指期收斂跌幅至僅小跌0.03%至9576點。整體而言，週一台股經歷連續反彈後上週五於萬點關前出現賣壓，不過今日的十字短紅K也顯示下檔相對有撐，但美中不足再於量能持續疲軟，顯示市場多空逐漸呈現觀望態勢，短線上若未再發生更多突發性重大事件，行情較大機會在此區呈現震盪整理，而近期暴漲暴跌的跡象也有望漸漸緩解。永豐期貨,台指期,電子期,金融期

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