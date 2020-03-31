王品股價 拉上漲停(圖/翻攝奇摩股市)

投報率35倍的誘惑！餐飲龍頭王品今年股東會贈品大手筆發出2200元餐飲禮券，而且「1股都能領」，超級划算。由於今天是最後買進日，王品股價開盤不到10分鐘就漲停，以漲停價63.9元來算，等於花64元賺2200元，見證散戶們的力量大。

王品昨日股價收在58.1元，乖乖買一張就要5萬8千元，不過這回「零股都能領」，等於花不到百元就能賺2200元，堪稱近期觀光股最振奮人心的消息，網路上近期口耳相傳，更成為實際買盤敲進，更讓王品股價成為今天觀光類股中的強中之強，直接亮燈漲停。

以王品股東人數共約2.2萬人計算，此次發出的餐飲禮券價值逼近5000萬元，讓人相當有感，因為今天是最後買進日，股民更是直接把王品「拉上漲停」。

新冠肺炎重挫餐飲產業，不過王品倒是不寒酸，相較於去年股東會紀念品為500元現金抵用券，今年「翻倍再翻倍」，發出2200元餐飲禮券中，200元不限品牌，另外2000元則會設定品牌使用門檻，讓王品股東都能開心進旗下餐廳用餐。

不過王品提醒，不滿1000股的零股股東，必須「電子投票」或「親自出席」才能領取。

券商主管表示，新冠肺炎重挫內需，餐廳裡現在人都少了，王品「逆向操作」吸引廣大股東進場消費，雖然2200元看起來很多，但如果人願意進場消費，比苦等不到客人來得實際許多，這招「放小利釣大魚」的作法，值得同業們學一學。

(中時 )