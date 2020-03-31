一名蔡姓男子28日清晨五點多時，突然出現在敦化北路上，拿著一把手槍連續對空狂轟13槍後，打破附近商辦大樓多個玻璃後從容搭計程車離去，當天下午主動拿著一把改造手槍前往松山分局中崙派出所投案，蔡嫌供稱日前失業又與女友吵架，才會開槍洩憤，警方對於蔡嫌供詞仍存疑，將續續深入調查。

據了解，光復北路11巷內的商辦大樓，大樓清潔人員發現突然有多個玻璃破裂，上念還有疑似彈孔，於是立刻向保全告知並向警方報案。警方到場後，發現破裂的玻璃呈現網狀，中間還有小孔，於是進行地毯式搜查，發現地上有多個子彈及彈殼，由於該大樓有相當多公司，警方立刻組成專案小組清查。

經調閱監視器後發現，在清晨時有一名男子搭計程車到現場，站在路旁連續對空了了13槍後，又搭計程車離去。但在警方還在釐清槍手身分時，槍手卻在下午帶著一把改造手槍前往中崙派出所投案，向值班員警表明自己就是在光復北路開槍的人，派出所員警立刻通知偵查隊前往偵辦。

蔡嫌向警方表示，自己沒和任何人結怨，只是因為日前失業，又跟女朋友吵架，心情不好下才會才對空鳴槍洩憤，但警方對此說法相當存疑，認為蔡嫌如需洩憤，何必大費周章跑到光復北路開槍，因此仍繼續調查其動機。

(中時電子報)