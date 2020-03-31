「國標女王」劉真的遺體昨(30日)上午8時於第二殯儀館火化，老公辛龍過程中未出現，據知沒送另一半最後一程的主因是不想斷了夫妻間的緣分，盼來生再續前緣。而媒體報導，在古習俗中配偶不能送亡者到火化場或墓地，除了擔心在世的配偶舟車勞頓加上喪偶之痛，更擔心對方想不開殉情。

劉真過世後，辛龍上周連續4日總是第一個到靈堂陪伴愛妻，最後一天離去時更不禁哽咽，辛龍老闆吳宗憲透露，辛龍其實一直無法接受事實，也十分自責，不願面對火化2字，僅願用「羽化成仙」4字形容，因此昨辛龍未現身第二殯儀館和三芝真龍殿，反而在追思靈堂陪伴愛妻一整天。

據《三立新聞網》報導，根據《臺灣殯葬資訊網》的說法，當中提及過世者的配偶在習俗中不建議參加逝者的家奠禮，也禁止陪伴逝者到火葬場或墓地，除了考量送行路途遙遠加失去另一半的傷痛，更「擔心到達下葬處配偶可能跳入墓穴殉情」，才設立此禁忌。

(中時電子報)