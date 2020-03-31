前行政院長郝柏村昨天辭世，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書貼出「走了比較省錢」，國民黨革實院長羅智強忍不住在臉書怒批「人之異於禽獸者幾希？逝者已矣，往生者大；王浩宇，厚道二字，你會寫嗎？一個人沒人性，也該有個限度。」

羅智強昨天下午以《怒濤澎湃，廣州城畔敵火砲；山河破碎，烈嶼灘頭護家國》在臉書發文，悼念郝柏將表示：「我們敬佩他，不是因為他歷經抗戰、勘亂、八二三無役不與也不是因為他用生命，讓今天的台灣得以『不是中華人民共和國的一部分』，而是因為他把國家的前途，民族的未來看得比個人的榮辱更重要，興衰毀譽，在所不計。」

他說，今日，中華民國已無郝柏村，但郝柏村所代表的精神，永遠不會消失。

羅智強也請郝龍斌節哀，表示在黨主席競選的過程中，都不知道郝市長肩負著這樣的壓力；且指出郝龍斌曾說：「你們不能明白，我們這種家庭對國民黨的感情。」

羅智強說：「我們無法明白，那個出生鹽城的小夥子；十六歲投筆從戎的熱血青年；三十歲來到異鄉台灣；三十九歲在八二三砲戰的碉堡中，與經國先生對談；之後出將入相，一生為國……我們無法明白，只能將老將軍的言行銘記在心，永遠緬懷。」

不過桃園市議員王浩宇在臉書貼出「那些保家衛國愛台灣的我們感念，至於出賣台灣中國聽中共國歌的，只有一句：走了比較省錢。」疑似影射郝柏村，隨即惹怒羅智強，今早第二度在臉書發文。

羅智強開頭就直指「人之異於禽獸者幾希？逝者已矣，往生者大；王浩宇，厚道二字，你會寫嗎？」

他嗆王浩宇說，若沒有郝柏村等國軍將士在八二三等關鍵戰役，衛戍台海，讓台灣不被中共併吞，你現在也不用反中仇中了，台灣現在就是中華人民共和國下的一省。至於郝柏村唱《義勇軍進行曲》？王浩宇，沒知識也要有常識，沒常識請多讀歷史。

羅智強說，1935年，《義勇軍進行曲》由田漢作詞、聶耳作曲。該曲不久就成為中國電影《風雲兒女》的主題歌，並被美國黑人歌唱家保羅·羅伯遜翻唱，以此來聲援中國人民的抗日戰爭。

換言之，這首歌在1949年中共定為國歌之前，是膾炙人口的抗日名曲，從戎獻身於抗日戰爭的郝柏村，唱的是「抗日戰爭名曲」，那是他沙場血戰、保家？ 國的戰士記憶！只會用鍵盤侮辱衛國名將的王浩宇，你懂得什麼叫用「生命」保國衛民？

羅智強說，王浩宇愛舔朝廷，是他家的事，但請別踐踏人性；不懂感恩，也不要羞辱沙場老兵、戰士國魂！一個人沒人性，也該有個限度。

(中時電子報)