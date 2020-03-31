NBA is planning a players-only NBA 2K tournament with aim of launching Friday; ESPN will broadcast, per @ChrisBHaynes



Each team is expected to have a player representative pic.twitter.com/VFNwEAAeC1 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2020

NBA要舉辦電玩大賽了，玩的遊戲當然是NBA 2K，而且每隊要派1個球員充當選手。這場比賽計畫本周末會透過ESPN轉播，美媒《雅虎體育》報導，有些球星也會參賽。

這跟一般的電競不同，配合防疫政策，球員就跟普通玩家一樣是在家裡連線比賽。該遊戲最新作品是NBA 2K20，封面人物為湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，傳奇版封面韋德(Dwyane Wade)。遊戲裡除了現役球員，也收錄過往的經典冠軍隊，例如1996年公牛、2016年騎士。

籃網隊杜蘭特(Kevin Durant)很喜歡這遊戲，他以前在雷霆隊時候就在玩，那時他都選詹姆斯(LeBron James)來玩而不是選自己。勇士王朝的時候，杜蘭特在遊戲中的戰力數值為97，詹姆斯98，杜蘭特曾因此在網路上抱怨。今年詹皇被降到97，與字母哥、哈登並列，杜蘭特96，這次他會不會參加比賽呢？

(中時電子報)