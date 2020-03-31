網路28日瘋傳一段影片，1對情侶在沙灘上架起小型露營帳篷，無視沙灘上還有遊客，竟然在帳篷內做愛，遭偷拍者將影片傳上網，儘管事後影片大多已經刪除，但昨（30日）又有網友上傳1張女主角站在帳篷旁的「全裸正面」照片，對此，警方再度呼籲民眾勿在網路轉傳偷拍影片與照片，免得觸犯妨害風化等刑責。

情侶在漁光島沙灘上搭起帳棚做愛，影片被瘋傳後因涉刑法，已被緊急刪除。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

這對情侶激戰時因帳篷入口遮布掉落，以致活春宮過程全被民眾偷偷拍下，影片中還有偷拍者的嬉笑對白聲音。

據了解，這對情侶被拍到在帳篷內上演「活春宮」當天，因漁光島在進行帆船賽，另有人從海面上拍到2人在沙灘上的照片，而30日被傳上網的畫面，是當時2人站在帳篷旁，男主角只穿著1件三角泳褲，留有一頭長髮、身材曼妙的女主角，則全裸站在帳篷外，照片再度引起網友關注。

台南安平港警初步調查，這起活春宮發生在28日下午4時許，地點是台南安平漁光島海灘，但未接獲民眾報案，但漁光島當地民眾表示，當時有看到影片中的帳篷，但不知影片中男女的身分，偷拍者可能在車上進行偷拍，還接連兩天在網路流傳影片與照片，此舉恐觸犯妨害風化、散布猥褻物等刑責，請民眾不要再轉傳任何影片或照片。

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(中時電子報)