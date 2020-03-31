寬宏藝術（6596）去年稅後淨利2.24億元、年增612.23％，每股稅後盈餘高達8.03元，董事會通過配發現金股利4.5元，三創歷史新高。今年下半年將首度啟動海外發展計畫，進軍新加坡、香港等地擴張版圖。

寬宏海外佈局策略，是藉由引進或投資國際知名音樂劇IP，獲得海外演出轉投資收益，並取得台灣地區主辦商機。寬宏一年舉辦多場西洋、華語演唱會與音樂劇，已居主辦華語演唱會市場龍頭，近期也開始投資國外音樂劇和大陸演唱會等，累計投資近1億元，包括參與投資音樂劇「國王與我」，今年第四季將引進音樂劇「歌劇魅影」。

由於手握國際演唱會與音樂劇等資源，寬宏海外發展也首先選定香港、新加坡等亞洲英語系國家，設立營運據點，主辦國際展演活動並輸出台灣藝文內容。

可能輸出海外項目之一是寬宏自製展，包括「侏羅紀X恐龍樂園」、「侏羅紀X恐龍水世界」等，在台參觀人次均逾15萬，在不需負擔授權金下，推升去年毛利率成長。寬宏受疫情影響，今年前2月營收1.57億元、年減28.97％，3月原定5檔活動取消或延期，上半年營運表現勢必受影響，已著手規劃下半年展演活動，預計6月推出表演工作坊製作李國修紀念作品「昨夜星辰2020」打頭陣，在台巡演9場，第四季「歌劇魅影」登台演出19場。

(工商 )