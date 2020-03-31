國民黨台南市議員、台南市黨部主委謝龍介今天早上接受電台主持人黃暐瀚專訪，針對內政部長徐國勇送辦警政署長陳家欽，謝龍介說，民進黨政治分贓是一回事，但疫情嚴峻時刻，全台8萬多個警察工作量很大，警察士氣很重要，此時朝警察潑屎，是打擊警察士氣。

謝龍介被主持人問到內政部長鬥警政署長議題時，以「項莊舞劍、意在沛公」形容這場鬥爭，認為背後就是有派系在鬥爭，「拉下一個警政署長哪有這麼容易？因為拉不下來，所以故意鬥臭。」

謝龍介說，民進黨政治分贓是一回事，但疫情嚴峻時刻，全台8萬多個警察工作量很大，警察士氣很重要，此時朝警察潑屎，是打擊警察士氣。

他也認為，疫情若到520還是很嚴肅的情況，屆時，可能就會有人趁著一波疫情高峰進行人事改組，因為到時候不管人事怎麼波動，都會被疫情掩蓋掉。謝龍介更大膽臆測，520人事調整後，陳家欽可能已經要被安排到另外一個職務，因此，另一個派系刻意卡陳，新職務有人在爭，所以先來鬥臭陳家欽下一個職務，讓他下一個職務無望。

(中時 )