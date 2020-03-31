觀光局耍特權？蘇貞昌痛罵：陋習早該改

新冠肺炎疫情肆虐，傳出觀光局一位主管耍特權，要求駐機場旅客服務同仁接待其子返國，導致該員工以及其5歲幼子確診；對此，行政院長蘇貞昌今日受訪時震怒表示，這種事情非常不該，官場陋習早就該改！

交通部觀光局的官員，因兒子自菲律賓返台，派出底下員工在機場接機，並邀請喝咖啡。對此，疫情中心指揮官陳時中表示，「他們是叔姪輩的家庭好友關係，有一起喝咖啡半個多鐘頭，可能有互相傳染」。

面對官員帶頭耍官威，並導致疫情擴散現象，蘇貞昌表示，這個官員枉費我們這麼再三呼籲防疫要到位，他自己本身不但知道孩子的狀況，孩子沒到位、他自己也沒到位，還到立法院與部裡開會，影響重大，這樣的錯造成這樣的傷害，我們覺得非常不該，交通部已經明快處理。

蘇貞昌強調，這件事情非常不該，這種官場陋習早就該改，不知道原來還有這種人在機場服務，「我自己都是自己送女兒、接女兒，都是我們自己來」，從來也不知道有這種單位，而且接待官員之外，還要接待家人、孩子，這非常不該，應該痛改。

(中時電子報)