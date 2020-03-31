大陸國家統計局公布3月官方製造業PMI 為52.0，預期44.8，前值35.7；3月官方非製造業PMI 為52.3，預期42.0，前值29.6；3月官方綜合PMI 為53.0，前值28.9。

大陸國家統計局解釋，採購經理指數是月比指數，反映的是本月比上月發生的經濟變化情況，變化幅度與上月基數有很大關係。3月採購經理指數較2月明顯上升是反映當前多數企業隨著復工複產的有序推進，企業生產經營情況比上月有所改善，但並不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水準。

截至3月25日，全大陸採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6％，較2月25日調查結果上升17.7個百分點，生產生活秩序穩步恢復。

3月製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數在2月大幅下降基數上回升，這些資料表明3月企業生產經營狀況與2月份相比發生了明顯的積極變化。

(旺報 )