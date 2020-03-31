聯合國：發展中國家將耗資2.5兆美元應對經濟危機 09:332020/03/31 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，聯合國於日內瓦時間30日發布的一份報告表示，發展中國家今年將需要2.5兆元（美元，下同）以應對新冠肺炎疫情引發的經濟危機。 報告中描述，由於資本大量外流、大宗商品價格下跌和貨幣貶值導致出口獲利減少，發展中國家經濟將受到「巨大衝擊」，整體影響可能比2008年的危機更惡劣。 聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的報告指出，所需措施包括1美元的流動性注入和1兆元的債務紓困方案；此外，報告顯示，除資本管制措施外，還需要5000億元資金用於緊急衛生服務和相關項目。 (旺報 ) #聯合國 #經濟 #危機 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 大陸經濟復甦 台灣搭便車 01:142020/03/27 論壇廣場 快篩無症狀感染者 01:162020/03/27 時論廣場 美中甩鍋 兩岸莫蹈覆轍 01:162020/03/27 時論廣場 《國際經濟》超過中國、義大利，美國新冠肺炎確診數全球最高 09:262020/03/27 財經 陸新冠肺炎新增確診55例 死亡5人 12:052020/03/27 兩岸 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 新冠肺炎蔓延全球 柯文哲：未來1周是關鍵 12:402020/03/28 政治 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 兩岸熱門新聞 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 藉防疫做政治宣傳？華春瑩：陰陽怪氣的風涼話 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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