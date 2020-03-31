據路透報導，聯合國於日內瓦時間30日發布的一份報告表示，發展中國家今年將需要2.5兆元（美元，下同）以應對新冠肺炎疫情引發的經濟危機。

報告中描述，由於資本大量外流、大宗商品價格下跌和貨幣貶值導致出口獲利減少，發展中國家經濟將受到「巨大衝擊」，整體影響可能比2008年的危機更惡劣。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的報告指出，所需措施包括1美元的流動性注入和1兆元的債務紓困方案；此外，報告顯示，除資本管制措施外，還需要5000億元資金用於緊急衛生服務和相關項目。

(旺報 )