新冠肺炎疫情衝擊全台各行各業，國民黨台南市議員、台南市黨部主委謝龍介今天早上接受電台主持人黃暐瀚專訪，連說9次慘形容農業，也為大型遊覽車請命5年年限應延長，以度過難關，更抨擊觀光局主祕特權沒防疫觀念，3月27日還跟交通部長林佳龍開會甚至去立法院跟立委開會，恐釀台灣防疫破口。

謝龍介抨擊，為了幫長官接機還讓自己跟5歲小孩確診的職員何辜，觀光局主祕兒子曾在菲律賓住院血尿、發燒，若覺得自己不完全健康應該避免與他人接觸這件事何以大家愈聽愈生氣，就是因為整個疫情爆發以來，觀光產業受創最慘，身為觀光單位竟然在防疫上這麼疏失，讓人覺得不可思議。

他說，染疫的職員小孩才5歲，而且這位職員本來也不應該得新冠肺炎，卻因為去幫忙對方領行李而感染，「為何這位主祕沒感染，因為是別人代勞，若這位主祕去拿行李，搞不好就是他得這個病了。」強調觀光產業因疫情受創最深最慘，在這個部門上班應更謹慎，大家哀號遍野就是因為觀光產業很慘，但觀光局主祕怎麼卻這麼沒警覺性。

謝龍介批評，觀光是這回受傷最重的單位，不應該也不可能沒有防疫概念。他說，這名主祕可能基於保護兒子卻出槌，讓在桃機當職員的員工接機，機場可能會因為一個人而停擺，是很嚴重的問題。而且，因為防疫關係，目前人力都已經很吃緊，大家都很謹慎，身為觀光局官員這種心態不可原諒，甚至刻意隱瞞事實，才會造成今天這樣的結果，還造成指揮官誤判。

他也提到疫情重創許多產業，餐廳「閒到抓蚊子」，今年從春酒開始都取消沒半攤，結婚宴席也多取消，身為民代的他幾乎沒攤可跑，他舉例，一位經營餐廳朋友約他晚上到店內吃鳳梨雞湯，一邊舀湯一邊聽到電話響就大喊「慘了慘了，又是來取消的。」

此外，也有鄉親跟他反映，大型遊覽車接校外教學規定必須是5年以內新車，但有些人的車今年剛好第5年，偏遇疫情，今年校外教學都取消，而明年車子就邁入第6年，也別想接校外教學的生意了，這些人抱怨，「政府補助根本沒有對症下藥，我已經沒有收入了，也沒車可跑。」謝龍介說，政府應該針對這些遊覽車族群協助延長車輛使用期限，度過難關。

(中時 )