玉晶光(3406)受惠於蘋果產品出貨順暢，2019年稅後盈餘達25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘達24.79元，公司董事會決議每股配息9元，公司自結2月稅後盈餘為1億3031萬元，遠優於去年同月虧損狀況，單月每股盈餘為1.17元，隨著大陸廠區生產趨於正常，玉晶光預估，3月營收會比2月好，第1季會比去年同期好。

受惠於蘋果iPhone 11熱賣，以及公司技術能力提升，良率大幅改善，帶動玉晶光2019年業績表現亮眼，2019年合併營收達120.45億元，創下歷年新高，營業毛利為56.54億元，合併毛利率為46.95%，年增8.2個百分點，稅後盈餘為25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元，公司董事會決議每股配息9元，以3月30日收盤價403.5元來估算，現金殖息率為2.23%。

玉晶光大陸廈門廠自2月10日復工後，復工率快速提升，客戶訂單需求相當穩定，2月合併營收為6.93億元，年成長215%，稅前盈餘為1億8137萬元，稅後盈餘為1億3031萬元，遠優於去年同月虧損狀況，每股盈餘為1.17元。

隨著復工率提升及出貨物流趨於正常，玉晶光表示，3月合併營收會比2月好，如無意外，第2季也會比第1季好。

看好中高階智慧型手機鏡頭需求，玉晶光在今年1月22日公告，擬由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額為人民幣2.2億元(折合新台幣約9.56億元)，另還規畫斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備，合計這兩項投資案的總金額上看新台幣44.2億元。

(時報資訊)