美國總統川普周一表示，聯邦政府可能強化社交距離指引，以及針對中國和歐洲實施的旅行限制將維持不變，他並呼籲美國民眾遵守延續到4月底的嚴格措施，共同對抗新冠肺炎疫情。

川普在白宮記者會上表示，目前已經有超過100萬美國人接受新冠狀病毒檢測，並稱之為一大里程碑。

川普周日宣布聯邦禁足令（stay-at-home）指引從原定的4月12日延長到4月30日，以減緩新冠狀病毒疫情的擴散。他在周一表示，這項聯邦指引甚至可能再加強一些。他呼籲所有美國國民、家庭與企業共同遏阻疫情擴散，並表示未來30天將充滿挑戰，是非常關鍵的30天。

川普並表示，其政府將考慮前美國食品藥品監督管理局委員戈特利布（Scott Gottlieb）的建議，即所有美國人到公共場所都應配戴口罩，以阻止病毒傳播。

他表示，美國已經開始從全世界採購個人防護裝備，並表示已經與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）通話過，美國將把價值約1億美元美國不需要的醫療用品送往義大利。

目前為止，美國的新冠肺炎確診病例已經突破16萬人，累計死亡病例近3000人。

(時報資訊)