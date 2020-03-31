新冠肺炎疫情正對國內餐旅、觀光產業造成嚴重衝擊，台灣高鐵宣布主動調降各車站商場租金25％，後續若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45％。同時，看準防疫期間的安心商機，在台中站推出「高鐵嚴選 便當市集」，結合5家知名餐廳，提高食安標準、製成各式美味便當，讓旅客安心外帶，輕鬆享用美食。高鐵公司懇切呼籲旅客，繼續支持台灣高鐵以及相關產業發展，「謹慎防疫、正常生活」，安心搭車！

台灣高鐵公司表示，儘管疫情對高鐵運量及營運收入同樣造成嚴重衝擊，但高鐵公司仍積極實踐企業社會責任，希望發揮領頭羊角色，與站內商家一同度過疫情風暴。依照高鐵公司規劃之調降車站商場租金方案，將以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，並回溯自今年2月1日起生效。

依此方案推算，2月份商家底租可調降幅度達25％。高鐵公司規劃，商家2、3月之租金調降金額將於4月初租金計算時一併核算扣抵，協助商家低營運成本，力抗疫情風暴造成的銷售寒冬！

同時，為因應旅客受疫情影響而降低進入餐廳用餐意願，高鐵公司即日起特別與台中地區及站內共5家知名餐廳，共同推出「高鐵嚴選 便當市集」，不僅提供美味可口的便當，更配合防疫提高食安標準、用心製作，包括：与玥樓的廣式燒臘便當、一風堂的日式丼飯、鬍鬚張的台式滷肉飯、高鐵食堂的日式便當以及繼光香香雞推出的台式炸雞便當；台中站「便當市集」位於2樓車站大廳4A、4B出口中間，旅客可在供餐時段一次選購外帶，「輕鬆防疫，安心用餐」。

(中時 )