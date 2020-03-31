今年大學「個人申請」入學一階篩選結果今公告，通過篩選人數為7萬1249人，通過篩選比例81.72％，較去年略為增加3.11個百分點；校系通過篩選人數較預計甄試人數多50人以上的校系，從去年的60個降為53個，超篩狀況有減緩、但不明顯。

大學甄選入學委員會表示，今年個人申請報名人數較去年減少3707人，為8萬7186人，其中通過第一階段篩選人數為7萬1249人，每位考生平均申請5.55個校系。

為避免重蹈去年超額篩選嚴重的情形，今年2154個校系中有946個校系新增使用「分科篩選」，並且另有151個校系「增加參採科目」，依篩選結果來看，整體超篩情形較去年有減緩。校系通過篩選人數較預計甄試人數多50人以上的校系，從去年的60個降為53個，但向來熱門且有志願高度重疊情況的醫牙類學系，今年超篩情形各校系則互有消長。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美表示，去年有1409個校系共超篩1萬8633個考生，今年則有1358個校系共超篩1萬6835個考生，超篩人數減少了1798人；若以超篩超過50人來看，去年有60校系，今年降為53個校系。整體來說，超篩狀況有減緩，但幅度不大。

通過一階篩選考生，各大學近日內將寄給他們二階指定項目甄試通知及其他相關資料，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。「第二階段審查資料上傳系統」將於4月2日上午9時開放。

大學甄選入學委員會表示，個案考生受疫情影響無法參加面試筆試實作，或因大學校系受疫情影響且無備援試場，而無法辦理面試筆試實作時，才啟動應變機制（但醫學系、牙醫學系、中醫學系，不受疫情影響一律依簡章規定的指定項目如期辦理）。

(中時 )