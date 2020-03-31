因應新冠肺炎傳染，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示將公布「社交距離」指引後，行政院長蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧昨在立院質詢衛福部時不解地問，若是跟爸爸吃飯是否也要梅花座？對此，蘇貞昌今隔空向女兒說，「沒有啦，前幾天才擠在一起幫她唱生日快樂，社交距離是社交，不是規範家人」。

蘇貞昌表示，因為在社交場所常常有有不明的人，到底情況怎樣也不瞭解，因此要規範指引讓大家保持距離，這是為了保護個人也是保護大家的安全，希望國人同胞都有水準遵守規範，讓社會更安全，減少負擔也是保護個人。

(中時 )