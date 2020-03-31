跟女兒吃飯也要梅花座？蘇貞昌：沒有啦.. 09:322020/03/31 中時 朱真楷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。 (中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎傳染，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示將公布「社交距離」指引後，行政院長蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧昨在立院質詢衛福部時不解地問，若是跟爸爸吃飯是否也要梅花座？對此，蘇貞昌今隔空向女兒說，「沒有啦，前幾天才擠在一起幫她唱生日快樂，社交距離是社交，不是規範家人」。 蘇貞昌表示，因為在社交場所常常有有不明的人，到底情況怎樣也不瞭解，因此要規範指引讓大家保持距離，這是為了保護個人也是保護大家的安全，希望國人同胞都有水準遵守規範，讓社會更安全，減少負擔也是保護個人。 (中時 ) #蘇貞昌 #社交 #女兒 #保護 #規範 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》公股董座 撤換的多是新系！新系亮刀鬥蘇系 英系坐收漁利 01:152020/03/27 政治要聞 蘇貞昌：台灣好棒 陳時中不會換 09:442020/03/27 政治 湖北台胞嫌返包機太貴 蘇貞昌：使用者付費 09:452020/03/27 政治 居家隔離趴趴走 蘇貞昌：對不起國家社會的老鼠屎 09:442020/03/27 政治 開放美豬、美牛？蘇貞昌不給明確答案 12:282020/03/27 政治 買不到？蘇貞昌：政府查辦囤積口罩 17:132020/03/27 政治 台北法案生效 蘇貞昌肯定助台加入WHO 17:212020/03/27 政治 實質人事權 英蘇有默契 04:102020/03/29 政治要聞 《貿易》川普禁採購大陸產品，臺灣具美TAA指定國家優勢 09:262020/03/30 財經 觀光局主秘特權接子 蘇重話批： 非常不該 「我都自己接」 09:232020/03/31 政治 政治熱門新聞 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 新聞 王浩宇疑酸郝柏村辭世 羅智強怒嗆：沒人性也該有限度 - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 分析防疫最新民調 網喊：他太慘了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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