陸民航局：國際線入境日均人流自2萬5千人降至4千人 09:362020/03/31 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸新冠肺疫情趨緩，但憂境外移入。（資料照／達志／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民航局官員30日透露，近期國際客運航班數量加速遞減，從3月29日到4月4日，計畫國際客運航班量僅為108班，通過機場入境人員日均從2萬5000人下降至4000人左右。 對於是否會組織包機接回境外大陸公民的問題，大陸民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，民航局將嚴格落實國務院聯防聯控機制的相關部署要求，對需求集中、飛行目的地有接收保障能力的城市，民航局會視情啟動重大航空運輸保障機制。 (旺報 ) #民航局 #大陸 #客運 #保障 #運輸 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸民航局：通過華航北京增班 01:152020/03/27 產業．科技 民航局：客機組員返台5天「不得外出」 20:492020/03/27 生活 全球Q2恐大衰退 陸U型反彈 04:092020/03/28 焦點新聞 中國新視野－大陸經濟Ｖ型反彈無望 復甦將是漫漫長路 04:102020/03/28 全球財經 機場線客運載嘸人 每車補助3萬 04:102020/03/28 財經焦點 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 空拍機新制3月31倉促上路 禁飛11縣市轉「負面表列」 14:342020/03/28 生活 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 無人機「夜拍台灣」最後一夜！331新制上路成絕響... 17:502020/03/30 生活 陸央行降息20bp 預計4月1年期LPR將跟進調降 09:312020/03/31 兩岸 兩岸熱門新聞 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 - 兩岸 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 藉防疫做政治宣傳？華春瑩：陰陽怪氣的風涼話 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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