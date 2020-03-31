大陸民航局官員30日透露，近期國際客運航班數量加速遞減，從3月29日到4月4日，計畫國際客運航班量僅為108班，通過機場入境人員日均從2萬5000人下降至4000人左右。

對於是否會組織包機接回境外大陸公民的問題，大陸民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，民航局將嚴格落實國務院聯防聯控機制的相關部署要求，對需求集中、飛行目的地有接收保障能力的城市，民航局會視情啟動重大航空運輸保障機制。

(旺報 )