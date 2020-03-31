中國人民銀行(大陸央行)貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿近日表示，受新冠肺炎疫情影響，今年GDP增速很難實現6％的目標。鑒於目前經濟面臨的巨大不確定性，建議今年不再設定GDP增長目標。

馬駿說，如果確定一個不切實際的GDP增長速度，地方政府的反應往往就是大搞基建，要上投資。但實際上這些基建投資一般都是資本密集型的，對解決就業問題、失業後的民生問題短期內是沒有什麼幫助的。

(旺報 )