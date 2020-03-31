台灣新冠肺炎疫情緊張，確診數飆破300例，累計5人死亡，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，讓他最害怕的4月要來了，17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院就發生在清明節假期過後，是他揮之不去的夢靨。

謝宗學在臉書《Dr.E 小兒急診室日誌》指出，無法確定感染源的案268被公布後，醫療群組訊息就多到爆炸，從採檢條件、分艙分流機制、醫療物資整合到大規模社區疫情的病室分配，全台醫護都在為可能發生的病毒海嘯做準備，希望能守住台灣。

謝宗學提到，「17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院就發生在清明節假期過後，揮之不去的夢靨，讓他恐懼四月的到來。」過去只要超過3天連假結束，一周內小兒急診室就會爆滿，而人潮聚集也讓兒童感染機率大增。

謝宗學表示，清明連假和228連假最大的不同在於「228連假時，沒這麼多境外移入確定病例，現在比當時險峻多了」。很多話已在前幾篇文章說過，現在只想說「We stay at work for you, please stay home for us.（我堅守崗位與大家一同抗疫，請你留在家中減少外出）」。

(中時電子報)