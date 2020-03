台灣新冠肺炎疫情緊張,確診數飆破300例,累計5人死亡,對此,中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出,讓他最害怕的4月要來了,17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院就發生在清明節假期過後,是他揮之不去的夢靨。

謝宗學在臉書《Dr.E 小兒急診室日誌》指出,無法確定感染源的案268被公布後,醫療群組訊息就多到爆炸,從採檢條件、分艙分流機制、醫療物資整合到大規模社區疫情的病室分配,全台醫護都在為可能發生的病毒海嘯做準備,希望能守住台灣。

謝宗學提到,「17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院就發生在清明節假期過後,揮之不去的夢靨,讓他恐懼四月的到來。」過去只要超過3天連假結束,一周內小兒急診室就會爆滿,而人潮聚集也讓兒童感染機率大增。

謝宗學表示,清明連假和228連假最大的不同在於「228連假時,沒這麼多境外移入確定病例,現在比當時險峻多了」。很多話已在前幾篇文章說過,現在只想說「We stay at work for you, please stay home for us.(我堅守崗位與大家一同抗疫,請你留在家中減少外出)」。

