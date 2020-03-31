國民黨台南市議員、台南市黨部主委謝龍介今天早上接受電台主持人黃暐瀚專訪，被問到74％國人支持護照封面「Republic of China」改為「Taiwan」，但國民黨立委林為洲認為此時不需要另闢戰場，謝龍介對此表示，沒知識也要看電視，做這種事只是自己喊爽，沒有意義，強調國名可以加但不能減。

謝龍介說，這個國名用了100多年，可以加不能減，不然，前總統陳水扁腦筋這麼好的人怎麼沒想過拿掉這個國名？他說，拿掉「Republic of China」，等於一次幹掉15個邦交國，國際上承認我們是主權獨立國家，就是因為承認我們是一個主權獨立國家，才會擁有這些邦交國。

他說，「Republic of China」這是一個神主牌，我們想過跟大陸吵完這些之後，會發生什麼風險？何況，跟大陸吵完後，我們就會是獨立國家嗎？他以這次疫情為例，大家認為一場疫情就會讓中國大陸趴下嗎？事實上，回過頭來看，反而會佩服他們。

他說，從聯合國文件、公文書都是中華民國的資產，若大家要在意識上操作，有一天會放火燒厝，他透露自己昨天剛好聽阿扁在電台演講，提到當年當總統買軍火，就是要讓國防力量到位，「若美國挺我們，就不用拿掉我們的核子炸彈了。」

(中時 )