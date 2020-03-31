今年受新冠肺炎等黑天鵝事件來襲，無論企業或民眾都備受衝擊，為能快速應對疫情維持金融穩定，銀行業不僅積極提升數位實力，推動各項個人及中小企業貸款數位化措施，更大力響應政紓困政策，全面調降貸款利率並搭配手續費減免、利息補貼和優惠利率等方案，希望透過數位提速、降息減壓雙翼齊飛，幫助台灣飛得比黑天鵝更高，攜手打贏這場全民戰「疫」。

在個人客戶方面，北富銀自4/6起將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息的0.25%；信用卡循環利率則於4／6～9／30期間直接調降1%（包含指標利率調降之0.27%）。同時，針對受疫情影響的民眾，包括因疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員如醫護人員和藥師等，以及因疫情導致營業收入下滑15%之企業主，若於3/31前為北富銀房信貸客戶，北富銀將於4／6～9／30期間額外再提供加碼降息，與指標利率合計，信貸利率可降0.75%，如為自用住宅且歸戶貸款餘額在1,000萬元以內，房貸利率可降0.5%。北富銀加碼降息方案將於4／1～4／30開放申請，適用民眾請把握時間盡速申辦。

此外，雖然疫情導致全球吹起降息風，但為補貼個人客戶可能受疫情影響而縮水的荷包，北富銀特別推出新開立數位存款帳戶享美元定存1個月1.68%、3個月1.88%的優利方案，並為弱勢朋友提供愛心活期儲蓄存款，只要是設籍台北市的低收入戶及年滿65歲年長者，或全台持有身障手冊的身障同胞及服務身障同胞的公益團體，在限額新台幣300萬內皆可享有比一般活儲高3倍的牌告利率，盼以實質回饋帶給社會更多正向力量。

而在法人客戶部分，目前行政院五部會及信保都已推出企業紓困方案，針對符合方案條件的企業提供舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款及利息補貼等各項紓困項目。特別是中小企業，除了可一體適用政府各部會提出的方案外，經濟部防疫千億保還提供了利息補貼；信保基金則推出「普濟丸」方案，不符合防疫千億保申貸資格但票債信資格正常的中小企業，可獲減免信保手續費6個月。另外央行也提供2,000億低利貸款助中小企業度小月。

由於每項政策各有其適用條件限制，規範相當複雜，為幫助企業獲得最佳紓困效果，北富銀會彙整各類方案提供給客戶參考，並主動依其個別情況協助申請最適合的組合，務必依客戶需求做到對所有可行方案能用好、用全、用滿，同時還會提供加速審核服務，以最快速度為符合條件的中小企業送上活水，助企業在靈活的金流支援下做出更好的營運調整。

除了提供全方位的降息及紓困協助，北富銀也積極結合人工智能、大數據及雲端技術，為各類客群開發多項創新數位工具。在個人金融部分，客戶不僅可利用手機快速完成信貸申請、房貸增貸及J卡線上調額等需求，還能在「筋斗雲」智能決策系統的幫助下自動核算個人化的房貸、信貸、信用卡額度與利率條件，讓金融服務更加快速便利。企業客戶可使用「間接信保線上直通」服務，能進行線上申請並能當日送保、當日核保。中小微企業則提供「新興智能貸」智能融資系統，能透過行動聯徵即時核算可貸額度及申貸利率條件，文件備齊最快三日核貸。透過數位科技與生活金融的結合，為客戶創造更完善的零接觸服務場景。

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