新冠肺炎疫情嚴重，每日確診病例仍持續暴增，一名77歲老翁日前得知自己對病毒呈陽性反應後，竟一時想不開從7樓一躍而下，意圖終結自己的生命，最後不幸身亡。

據《格拉納達獨立報》報導，這名男子28日上午前往西班牙當地的格拉納達市涅維斯聖女醫院（Hospital Virgen de las Nieves）做新冠病毒篩檢，結果被告知呈陽性反應，醫生隨後告知他在一旁等待，準備去做檢查。

不過在等待治療的同時，這名老翁竟然想不開從醫院7樓一躍而下，雖然在場的醫護人員有察覺到老翁的舉動，但卻為時已晚，加上他現年77歲年事已高，搶救後仍回天乏術。

醫師表示，當時有告訴老翁身體非常健康，雖然確診新冠肺炎，但其實症狀並不嚴重，痊癒的機會非常高，因此當老翁跳樓輕生時，他也感到非常不解；警方表示，目前尚未確定老翁的死因，不過推測他可能是得知自己染病後一時想不開，最後做出這樣的決定。

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(中時電子報)