國民黨立委陳玉珍昨質詢陸委會主委陳明通時表示，中華民國是包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是」。對此，行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政總質詢前，砲轟陳玉珍「沒資格當國會議員」。

面對近期台灣瀰漫「仇中」氛圍，陳玉珍昨質詢陸委會主委陳明通時表示，很多民眾其實都希望兩岸和平，但陳明通回嗆，「問題本質在於北京不願意面對中華民國存在，不願意放棄武力對台」，還呼籲說「希望委員看著你胸前那個中華民國國旗，你大聲請他們尊重中華民國存在」。

對此，陳玉珍回應，「我們本來就是一個國家，這個沒有疑問」，「但我要強調，中華民國當然是一個國家，但台灣不是一個國家，因為中華民國是包括「台澎金馬」，所以中華民國才是一個國家，這個論點從來就沒有改變過。

對此，蘇貞昌今天被問到如何看待此事，他劈頭就抨擊陳玉珍說「那他沒資格當國會議員」。

面對外交部表示，因我國護照封面有「TAIWAN」，也有「中華民國」（Republic of China），是否要將「China」拿掉或直接改成台灣就好，未來朝野若有新共識，自當配合辦理。

對此，蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，他的責任就是好好照顧2300萬同胞，就像去年防止非洲豬瘟病毒入侵台灣，現在防疫工作還在努力中，看到因為台灣的努力，全體國人同胞齊心合力，也讓台灣在世界被看見、被肯定，所以如何讓台灣在世界有一席之地，同時看見台灣跟中國有不一樣的地方。

蘇貞昌說，至於名稱怎樣，有憲法的規定，護照或者其他方面用怎樣的印刷方法，這要國人的共識也要有朝野的共識。

(中時 )