穆迪降6.6兆美企債務評級展望至負面 09:462020/03/31 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際信評機構穆迪下調總值6.6兆美元的美國非金融企業債務評級展望，由穩定降為負面。當中包括航空業、旅遊業、郵輪業與汽車業。另外，穆迪表示，油價大幅下滑對能源業也有很大打擊。。 穆迪表示，下調評級展望是要反映在新冠肺炎疫情衝擊下，美國經濟陷入衰退，企業整體遭到打擊，以致違約風險上升的因素。穆迪認為，對消費者需求最敏感的企業將面對最大打擊。 (旺報 ) #穆迪 #展望 #企業 #評級 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed祭無限QE 投資級債鬆口氣 01:152020/03/27 投資理財 培育保險企業家 成就百年企業 01:152020/03/27 產業特刊 防疫數位化的最大障礙 01:162020/03/27 時論廣場 商業交易中 保障法律權益的方法 04:092020/03/29 焦點新聞 穆迪調降大陸6銀行展望至負面 富邦華一在列 16:062020/03/30 財經 海外訂單量大減 外貿商苦哈哈 04:102020/03/31 焦點新聞 6陸銀評級展望 穆迪降至負面 04:102020/03/31 全球財經 資誠臺灣企業領袖調查系列專欄一－以敏捷管理思維 提升新時代的人才技能 04:102020/03/31 金融．稅務 Fed開金流閥 高評級投資債看俏 04:102020/03/31 投資理財 銀髮中心推「企業＋人才方案」 助企業永續競爭力 04:102020/03/31 企業經營 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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