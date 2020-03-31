國際信評機構穆迪下調總值6.6兆美元的美國非金融企業債務評級展望，由穩定降為負面。當中包括航空業、旅遊業、郵輪業與汽車業。另外，穆迪表示，油價大幅下滑對能源業也有很大打擊。。

穆迪表示，下調評級展望是要反映在新冠肺炎疫情衝擊下，美國經濟陷入衰退，企業整體遭到打擊，以致違約風險上升的因素。穆迪認為，對消費者需求最敏感的企業將面對最大打擊。

(旺報 )