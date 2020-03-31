清明連假在即，曾任衛生署駐日內瓦衛生顧問的監委張武修提醒，高速公路的休息站一定要加強維護衛生，才能避免新冠肺炎因高度密集的群聚感染問題。

本周就要放清明連假，張武修上午接受周玉蔻嗆新聞訪問時說， 四天連假不能出國，許多民眾選擇國內旅遊，其中休息站一定要加強衛生維護，才能感避免感染，如果沒有清潔人員隨時在擦，得到感染的機會就會增加。

被問到武漢解封問題，張武修說，比起美國的感染狀況，大家還是比較怕是「黑數」， 武漢宣稱已經安全，但大陸不做檢測當然沒有案例，只要不按公衛方式去做，當然是很危險的，他說，若用科學角度來看，武漢病例不可能一下子下滑那麼快，一般的曲線是上去後會緩慢下來 ，目的是要讓每個人產生抗體，武漢的曲線上去下來像山，這是人為拉下來的。

周玉蔻也詢問台北市長柯文哲抱怨隔離問題，似乎只有台北市在「哀嚎」，張武修則說， 看起來好像新北市長侯友宜沒有抱怨，柯文哲比較喜歡抱怨的樣子，但台北市資源最多，理論上不應該先抱怨，要抱怨的應該是宜、花、台東、雲林等縣市。

張武修在訪談中也提及疫情掌握，「歐洲人傻傻的」，誤以中國跟以前不一樣，是現代化中國，但沒想到中國本質沒有改變，都是騙人的資料不可靠的。他也說，台灣已丟掉了世界衛生組織 ，因為世界衛生組織 已經變成沒辦法用的國際組織，現在誰還相信世界衛生組織？只能自力更生。

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(中時 )