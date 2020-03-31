宏達電(2498)自2016年開始，即參與全球遊戲產業的最大年度盛事Game Developers Conference(遊戲開發者大會)，除發表虛擬實境最新軟硬體、內容及平台發展外，並透過活動與發者社群建立聯繫，共享對技術的見解及了解這個產業的未來，2019年遊戲開發者大會調查報告，HTC VIVE為開發者最感興趣的VR與AR平台。

為配合主辦單位將遊戲開發者大會2020改至今年8月，宏達電立即將原本所規劃的內容移師線上，持續與全球VR與AR的開發者分享最新的技術、趨勢與經驗，共同努力打造VIVE Reality。

宏達電將在美國舊金山時間3月31日至5月13日每個星期二上午10點(台灣台北時間4月1日至5月14日期間每個星期三上午1點），舉行一系列共7場網路研討會，並將於會後進行線上問答，研討會的主題豐富且多元，從透過VIVEPORT數據解析如何成功地行銷VR內容，探討VIVE手部追蹤SDK的應用，另有目前各界爭相詢問如何透過VIVE Sync進行遠端會議工作等熱門議題。

(時報資訊)