裕隆集團裕隆(2201)公布去年正式財報，每股淨損16.61元。裕隆集團中華車(2204)也因認列轉投資裕隆與華創的虧損，去年同樣由盈轉虧，每股淨損2.38元。裕隆早盤股價跌停14.7元開出後打開跌停，中華車開低後翻紅。

裕隆公布民國108年全年經會計師核閱後財報，營收858億元，營業淨損307.38億元，淨損歸屬母公司業主244.64億元，每股淨損16.61元。裕隆30日董事會已通過擬規劃減資57.29億元及動用特別盈餘公積151.45億元以彌補虧損。

中華車受到認列轉投資裕隆與華創的虧損，2019年由盈轉虧。董事會決議，108年度擬不分派股利。

中華車公布民國108年全年經會計師核閱後財報，營收320.67億元，營業淨利18.19億元，因業外虧損，全年淨損歸屬母公司業主24.65億元，每股淨損2.38元。

中華車去年本業仍有賺錢，合併營業利益約18.2億元，然因受到認列裕隆汽車與華創車電資產減損影響，2019年稅後淨損為23.08億元，每股稅後淨損為2.38元。若排除來自裕隆及華創的轉投資虧損，合併稅後淨利為29.87億元。中華車強調，這次裕隆與華創的資產減損，並不影響現金流，公司財務結構健全，未來的產品開發投資計畫持續進行。

(時報資訊)