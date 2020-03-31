新冠肺炎衝擊飯店業，台北美福大飯店趁著四月滿四週年之際，推出「美福四周年線上旅展」活動，為迎接四月初的連假，於4月1日至4月6日限時加碼，凡購買兩張下殺72折的彩匯「自助餐平日雙人晚餐券」，即贈送GMT義大利餐廳「週末早午餐買一送一」優惠券1張，品嘗澎湃豐盛的異國百匯自助餐，以及義式風情的週末早午餐，喜愛自助餐的美食饕客絕對不容錯過。

連假假期，台北美福也貼心送上優惠住宿專案，凡於4月1日至5月10日期間，於全館餐飲單筆消費滿4,020元，消費當日即可以2,020元＋10％的破盤激省價，入住米其林推薦客房，連假期間單一定點移動，一站式食宿享受！於此同時，台北美福也為國家未來的小小棟樑們準備了超萌小物，凡於4月1日至4月30日止，於館內點用「兒童套餐」即可獲得美福與日本百年玩具品牌Toyroyal合作推出的新版沛醬兔乙隻。

美福表示，線上旅展推出限時加碼活動，凡於4月1日至4月6日至購買「彩匯自助餐平日雙人晚餐券」兩張(每張3,200元)，即可獲得「GMT義大利餐廳週末早午餐買一送一優惠券」乙張。人氣自助餐廳「彩匯」，最大特色為每位賓客可獨享不定期更換菜色的位上主菜，有香煎日本A5和牛、爐烤龍蝦或伊比利豬老饕可供選擇。

除此之外，將海中鮮味搬上餐檯的肥美生魚片，以及廣納異國風情的泰式美饌和印度師傅親烹的印度美食區，另外美福首屈一指的牛肉饗宴：現切爐烤牛排、美福熟成牛肉麵，都是饕客一再續盤的經典之作；而繽紛精緻甜點區選用多款國外頂級食材製作，擁有多達三十種以上的選擇，更是彩匯必訪必吃區。

GMT義大利餐廳的週末早午餐，將數十款地道義國佳餚以自助餐料理手法呈獻，另外還可享有精緻的位上主菜；彩匯自助晚餐每位原價2,200元，旅展價72折只要1,600元，GMT週末早午餐每位原價1,780元＋10％，現在購買「彩匯自助餐平日雙人晚餐券」兩張，即贈買一送一券，品嘗義式自助餐的精緻優雅。

(中時 )