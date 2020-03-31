觀光局約僱人員接待主秘兒染疫，又拖累自己的5歲兒確診，整件事在交通部長林佳龍震怒發文後炸鍋了，觀光局主秘迅速被拔官，但另一主管卻沒被關注。知情人士透露，其實該員工根本不知長官子惹疫，染疫的員工憂心兒子未來會有後遺症，而最冤的是被誤解他接待長官兒是拍馬屁。

聯合報報導，莫名其妙中鏢的該員工在桃機旅服中心服務，為一年一聘約僱人員。他在不知主秘兒已在菲律賓發病的情況下，近距離接觸對方並一起喝咖啡，知情人士氣憤說，外界影射他與對方有叔侄情誼，其實兩人根本不認識。

該知情人士並指出，真正與主秘子有叔侄情誼，是觀光局旅服中心的主管，該主管與主秘曾同單位共事且駐外，兩人交情不錯。不過，不知何種原因，該主管雖一起接待主秘之子，卻未被外界關注。

針對觀光局基層員工接待長官子染疫一事，林佳龍29日晚曾在臉書這樣表態。他說，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。他並要求交通部介入調查，該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中。如有特權，絕不寬貸！

(中時電子報)