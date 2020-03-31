校長與自治市小市長一起討論兒童節主題套餐及菜色。(林志政提供／曹婷婷台南傳真)

億載國小學生今年作主挑選自己的兒童節禮物。(林志政提供／曹婷婷台南傳真)

自己的兒童節禮物自己選！台南市億載國小慶祝一年一度兒童節，今年兒童節不同於以往，學生當家自主票選「兒童節主題專屬套餐」以及兒童節禮物，藉由過程學習「做決定」，「蘑菇豬排鐵板麵」高票當選「年度兒童主題套餐」，「石膏3D彩繪組」榮登最受歡迎禮物。

億載國小慶祝一年一度兒童節，規畫「何爺爺跳跳屋」、「班級模範兒童表揚及市級模範兒童選拔」、「兒童節主題專屬套餐票選活動」、「兒童節禮物挑選」、「年度藝文展演」等慶祝活動，貼近孩子需求，今年因應疫情，「何爺爺跳跳屋」及「跳蚤市場愛心義賣活動」暫緩辦理，其餘系列活動照常舉行。

「兒童節主題專屬套餐票選活動」由營養師先行規畫套餐菜色，邀自治市小市長團隊幹部群一同討論，選出「熱狗大亨堡」、「腿排漢堡」、「白醬雞丁義大利麵」及「蘑菇豬排鐵板麵」四大主餐經各班級票選後，「蘑菇豬排鐵板麵」榮獲最高票當選成為「年度兒童主題套餐」。

校長林志政表示，透過營養師把關，小市長團隊討論規畫，讓全校學生共同參與討論與投票，讓當日兒童節營養午餐擇定更具教育意義，甚至連兒童節禮物也開放學生票選，師生代表先列出「卡通造型文具包」、「造型螢光筆組」、「石膏3D彩繪組」、「健康活力計次跳繩」、「單腳輕壓護膝」、「保冷袋」和「購物袋」等7項禮品。

林志政說，今年不再以純玩具的禮物作為唯一考量，鼓勵老師和家長們引導學生從挑選的過程中學習如何學習「做決定」，讓挑選禮物著重「實用」，挑選過過程就是一種學習。

最後以「石膏3D彩繪組」榮登學生年度最喜歡禮物，吸引近500位學生青睞，而原本以為「保冷袋」和「購物袋」應該比較沒有學生喜愛，卻仍有近260位學生選擇。林子淮同學選擇「護膝」當作今年的兒童節禮物，「我喜歡打籃球，有了護膝，運動時可以多一層保護，避免運動傷害。」

漁光分校王冠智笑說，很喜歡這次主題午餐的安排，透過討論票選出我所喜愛的兒童節主題午餐，讓今年的兒童節回憶特別不一樣。漁光分校侯季廷說從來沒吃過蘑菇鐵板麵，他笑說，好期待是什麼味道。

(中時 )