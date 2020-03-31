深田恭子將推寫真集，先曬出比基尼辣照。(圖／翻攝自東網)

日本性感女神深田恭子，擁有不老童顏和姣好身材，雖然曾因嬰兒肥和肉感身材遭取笑，不過近來她靠著運動和調整飲食，短短3個月鏟肉12公斤，令外界超驚豔，而她將在5月推出第21本寫真集，她也率先公開辣照，讓粉絲大飽眼福。

深田恭子5月31日將推出第21本寫真集，她也先曬出在夏威夷拍得辣照，只見她穿上比基尼，大方曬出好身材，還有一張她坐在衝浪板上，辣露股溝，陽光健美又性感十足，讓粉絲大飽眼福。其實她過去被叫「肥恭」，常因易胖體質被譏笑，所以她下定決心減肥，靠衝浪、不喝果汁，改喝熱水促進代謝、早餐以香蕉代替三明治，成功瘦身，還被日媒封最強「深恭BODY」。

而深田恭子和身價百億的地產大亨男友杉本宏之感情穩定，雖一度傳出分手，但去年11月她歡度37歲生日，男友不僅帶她去高檔法式餐廳，還一起去旅行，看來仍交往順利，而在愛情滋潤下，她狀態也越來越好了。

(中時電子報)