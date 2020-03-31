新冠肺炎疫情衝擊紐約，紐約州長向全美各州醫護人員求救，「拜託現在來幫幫紐約！」（影片約12：00）

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，連續2日確診人數激增7,000人，死亡人數突破千人關卡，紐約州長坦承情況相當「驚人」，由於醫療資源、醫護人員嚴重不足，他再次公開請求各界，救救紐約！

綜合路透社、美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，紐約州昨（30）日單日激增近7,000例新冠肺炎確診病例，已連續兩日單日新增約7,000例，累計州內將近有66,500人染疫，當中紐約市就占了38,087人。

紐約州昨日死亡人數增加253人，比前一日的237例還多，是疫情爆發以來最高，累計1,218人喪命，紐約市占了914人。

紐約州疫情居高不下，醫療資源、醫護人員嚴重短缺、瀕臨崩潰，州長古莫（Andrew Cuomo）昨日再次公開求救，「拜託現在來幫幫紐約！」

古莫說紐約已有上千人喪命，「太驚人」，紐約損失很多，全州人民感到相當痛苦、流了很多眼淚、非常悲傷，他說紐約現在面臨的情形，未來其他州也會遇到，他拜託全美各州醫護人員來紐約，幫助紐約度過危機，更承諾，未來其他州遇到相同困難時，他也會送紐約的醫護人員過去支援。

目前，紐約已有將近8萬名前護士、醫生、專業醫療人員自願重披白袍，前往醫院服務。

紐約病床大缺，美軍醫療艦安慰號（USNS Comfort）30日已駛進紐約港。安慰號配有1,000張病床、1,200名醫護人員，它將用來收治非新冠肺炎患者，為當地其他醫院騰出空間照護新冠病人。

(中時電子報)