疫情影響，國外進口的設備生產不及，獼猴滑梯延期開放。（新北市水利局提供／葉德正新北傳真）

小朋友心碎！新北市水利局在新北大都會公園打造滑梯樂園，目前已完成部分滑梯設施，預計在4月啟用台灣獮猴溜滑梯、雲豹滾輪滑梯，不料因新冠肺炎疫情影響，原要從國外進口設施因為外國廠商至今尚未復工，設備進口不及，水利局宣布滑梯樂園將延後開放。

新北市水利局規畫在新北大都會公園辰光橋至中山橋間長度約800公尺的空間，打造全世界最大共融且全齡化堤坡滑梯樂園，將本土代表性的物種，結合各式遊具及堤坡特色地景。

其中台灣獮猴溜滑梯、雲豹滾輪滑梯等設施原預計4月份開放使用，工程已進入尾聲，但因新冠肺炎疫情在國外持續加溫，受到疫情影響，各國航運、船運減縮甚至停開，部分遊具工廠亦停工影響生產，獮猴滑梯開放時間將延後，其他區域工程尚不受影響照常施工中。

水利局指出，小朋友們不用太失望，小獮猴已在堤坡上與大家相見，至新北大都會公園遠遠就可以看到，也呼籲大小朋友們遵守防疫要領很快就可以與小獮猴開心相見。

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