台中太平區83歲陳姓阿嬤日前傍晚獨自離家，在東區旱溪街徘徊時，熱心民眾上前關心，得知其不知如何返家，協助攔下正巧經過的巡邏車。員警透過阿嬤的愛心手鍊及隨身攜帶的行動電話和家屬取得聯繫，得知阿嬤患有失智症，行動也不慎方便，確認後地址後熱心護送她返家，陳姓阿嬤的女兒趕回家中，再三感謝員警熱心協助，讓母親能夠安全無虞返家。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警3月27日下午17時許執行巡邏勤務時，經過東區東英路一帶見路旁有民眾向警車招手，原來熱心民眾見1老婦人在路口不斷徘徊險象環生，得知她迷路正想報警協助，正巧見巡邏車經過，便趕緊向警方招手。

該名阿嬤對於自己姓名、年齡都不清楚，幸好員警仔細查看，發現阿嬤手上戴著愛心手鍊，口袋還有1支手機，員警透過手機聯繫上陳姓阿嬤兒子，確認地址後協助將她送返家。

陳姓阿嬤的鄰居看到警方紛紛上前關心，得知陳姓阿嬤在離家1.5公里處迷路，詫異地表示，阿嬤腳痛怎能獨自走這麼遠，原來陳姓阿嬤家屬為了生計在外奔波，平時只有阿嬤獨自在家留守，家人除幫陳姓阿嬤申請送餐服務，附近鄰居也都會熱心幫忙照看，然近來阿嬤失智症狀疑似加重，常常獨自出門後走失，因此家屬幫她申請防走失愛心手環，也讓阿嬤隨身帶著手機，才都能安全返家。

而陳姓老婦的女兒接到警方通知也馬上趕回家中，對於員警的熱心與細心再三感謝；警方提醒，許多子女為了生計打拼，讓長輩獨自在家是不得已的痛，如果無法避免長輩外出，家屬可向社會局申請防走失愛心手鍊，或在長輩衣物上或身上提供聯繫資訊方便協尋。

(中時 )