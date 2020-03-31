遠雄建罕見實施庫藏股 今股價跳空大漲3元 10:102020/03/31 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠雄建（5522）昨（30）日晚間公告，董事會擬實施庫藏股，預計自即日起～5月30日買回4萬張庫藏股，每股買回價格區間為25～54元，再加上董事會決議將配發股利達3.5元，使得今（31）日一開盤，股價就強勢表態，跳空大漲。 遠雄建今天盤中維持上漲3元、漲幅逾9％的多頭格局。成交張數已逾1,300多張。 遠雄建董事會決議，配發2019年度股利，擬每股配息3.5元。依今天盤中價格37.65元計，現金殖利率達9.29％，殖利率題材誘人。 (工商 ) #遠雄建 #實施庫藏股 #股價 #跳空大漲 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 四面玲瓏 群聯、麗豐-KY業績靚 01:152020/03/27 證券．權證 權證星光大道－富邦證券 聯發科 三大法人買進 01:152020/03/27 證券．權證 伸興27日起預計買回1,200張庫藏股 10:062020/03/27 財經 《盤中解析》美持續下猛藥，台股反彈遇壓 10:512020/03/27 財經 自己股價自己救 一個月內… 195家實施庫藏股 04:102020/03/30 財經要聞 《盤中解析》短多進場 力守9600 12:162020/03/30 財經 有神快Buy 半導體庫藏股超威 04:102020/03/31 財經要聞 台積 4／16辦線上法說 04:102020/03/31 財經要聞 熱門股－敦泰 出貨放量股價攻高 04:102020/03/31 證券．權證 力達-KY去年營收及EPS雖下跌 今日股價上漲 10:102020/03/31 財經 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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