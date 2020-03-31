遠雄建（5522）昨（30）日晚間公告，董事會擬實施庫藏股，預計自即日起～5月30日買回4萬張庫藏股，每股買回價格區間為25～54元，再加上董事會決議將配發股利達3.5元，使得今（31）日一開盤，股價就強勢表態，跳空大漲。

遠雄建今天盤中維持上漲3元、漲幅逾9％的多頭格局。成交張數已逾1,300多張。

遠雄建董事會決議，配發2019年度股利，擬每股配息3.5元。依今天盤中價格37.65元計，現金殖利率達9.29％，殖利率題材誘人。

(工商 )