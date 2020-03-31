Facebook宣布在台灣擴大第三方事實查證計畫，以遏止不實訊息擴散，並提升人們在網路上搜尋到的新聞品質。Facebook在台再添合作夥伴，繼台灣事實查核中心後，Facebook將與MyGoPen合作，該機構已於2020年3月獲得Poynter Institute旗下單位International Fact Checking Network之認證，也是台灣第二個加入的機構。

MyGoPen將審查Facebook上的文章並對其內容的準確性給予評價，包括台灣的照片和影片。凡經過第三方事實查證機構評斷為不實的內容，該內容在動態消息中出現的次序將會降低，以大幅降低其傳散的機會。針對多次分享不實報導的粉絲專頁和網站，Facebook會減少其內容曝光，而營利和廣告功能也會遭到移除。

Facebook台灣公共政策經理陳奕儒表示：「Facebook致力於遏止不實訊息的傳散，我們很高興新夥伴MyGoPen加入Facebook在台灣的第三方事實查證計畫。透過擴大計畫規模，強化Facebook在台灣事實查證的機制，同時Facebook也期待未來有機會與更多在地的事實查證單位合作，協助建立更加知情的社群，以確保平台安全及訊息的正確性。」

MyGoPen總編審葉子揚表示:「MyGoPen致力於建構更乾淨的網路環境。我們很榮幸成為Facebook在台灣第三方事實查證計畫的合作夥伴，為打擊不實訊息一起努力。透過與Facebook合作，MyGoPen未來將持續降低資訊落差，防止不實訊息流竄。」

打擊不實訊息是Facebook長久以來的優先目標，除了第三方事實查證計畫之外，在新型冠狀病毒疫情期間，Facebook也推出多項措施，對抗疫情相關的不實訊息與有害內容，包含移除Facebook及Instagram平台上被全球衛生組織或在地公共衛生機構，通知為不實或將可能為民眾帶來傷害之內容；針對錯誤治療與預防方法或是造成民眾對醫療資源混淆的訊息採取行動；阻擋與限制在Instagram上散布不實消息的主題標籤（hashtag），並主動尋找與盡可能的移除相關內容。

另一方面，Facebook也提供有用的資訊與支援，讓Facebook及Instagram的用戶能夠更容易的接觸與傳遞正確的資訊，包含人們在Facebook上搜尋武漢肺炎、冠狀病毒或coronavirus等關鍵字，以及在Instagram上使用病毒相關主題標籤（hashtag），或是在Facebook動態消息中看見協助預防新型冠狀病毒傳播的畫面時，Facebook都會引導用戶前往台灣衛生福利部疾病管制署網站查看最新資訊。

Facebook致力於打擊平台上不實訊息，從2016年12月起開始推動第三方事實查證計畫，目前全球已有超過55家合作夥伴並涵蓋超過45種語言。透過與各地第三方查證機構合作，並在疫情期間推出多項額外措施，Facebook為建立與維護一個安全與知情的社群環境盡最大的努力。

(工商 )