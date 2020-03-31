空軍士官蔡學良2008年中彈身亡，軍方咬定他是含槍自戕，雖然現場疑點重重，軍醫仍以遺書和目擊者說法草率結案，更拒絕提供任何資料，似是而非的驗屍報告無法說服家屬，蔡姊更一度精神崩潰，險衝進海裡找弟弟。

本刊調查，軍醫當時認定蔡學良是口含65K2步槍自裁，驗屍報告上更認為他「思想黑暗」才導致這起悲劇，蔡母尤瑞敏難以置信兒子會留下最深的傷悲給自己，不斷對死因提出質疑，軍檢卻頻頻催促家屬簽下火化同意書，否則不能領回遺體，且就算家屬不簽字，「案子一樣可以結案」，最終由蔡爸爸簽名，蔡學良遺體則在案發10日後火化。

似是而非的驗屍報告無法撫平尤瑞敏的喪子之痛，蔡學良胞姊也因此情緒崩潰，她原先在醫院擔任護理師，案發後騎機車四處尋覓真相，一度從高雄騎到花蓮，幻想弟弟在海中還想下水找尋，所幸路過警員即時發現將她拉回，為怕再發生任何意外，尤瑞敏也應女兒的要求，將她送出國進修。

最可惡的是軍方當時還不願提供任何資料，尤瑞敏為了找出兒子的死因，國中畢業的她學用網路，咬牙唸起法律和槍彈書籍，並向美國槍枝專家請教65步槍的實驗，最終找上法醫高大成和羅秀雄，2位專家都判定蔡學良並非輕生，今年才出爐的鑑定報告更顯示致命傷口非步槍造成。

國防部發言人史順文表示，本次模擬測試是依家屬所請託，委由李俊億教授進行步槍模擬測試實驗，國防部尊重本次模擬測試結論，家屬現已聲請民事再審與刑事重啟偵查，由台東地檢署分案偵辦中，國防部將全力配合司法機關偵辦，並提供相關卷證資料，如有違法事實也絕不袒護。

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(中時電子報)