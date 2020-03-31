《商情》獲利了結 打壓周一紐約期金走軟 10:002020/03/31 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓周一紐約期金走軟；因美國股市反彈，以及美元兌一籃子貨幣走強，導致市場對黃金的投資意願下滑，令投資人順勢獲利了結，致期金走軟，不過冠狀病毒(COVID-19)疫情趨於嚴峻，使金價跌幅受限。 終場6月黃金跌10.9美元，報每盎司1643.2美元，5月白銀跌0.4美元，報每盎司14.13美元，7月白金跌17.8美元，報每盎司723.8美元，6月鈀金漲0.8美元，報每盎司2197.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #獲利了結 #期金 #走軟 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》美元走軟，支撐周四紐約期金漲逾1％ 10:002020/03/27 財經 《商情》需求疑慮，打壓周四LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/03/27 財經 《國際油價》利空經濟數據打壓，周四美國原油急挫近8％ 10:002020/03/27 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周四紐約期棉挫逾1.2％ 10:002020/03/27 財經 獲利了結賣壓出籠！美股終止3連紅 道瓊下跌915點 05:202020/03/28 財經 陸回應遭驅逐3美媒 有氣找美國撒 04:092020/03/29 話題觀察 金價周漲10％ 創海嘯來新高 04:092020/03/29 財經要聞 《商情》避險需求增加，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/03/30 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期銅走軟 10:002020/03/30 財經 《商情》買氣疲軟，打壓上周五紐約期棉挫近2.8％ 10:002020/03/30 財經 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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