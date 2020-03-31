獲利了結，打壓周一紐約期金走軟；因美國股市反彈，以及美元兌一籃子貨幣走強，導致市場對黃金的投資意願下滑，令投資人順勢獲利了結，致期金走軟，不過冠狀病毒(COVID-19)疫情趨於嚴峻，使金價跌幅受限。

終場6月黃金跌10.9美元，報每盎司1643.2美元，5月白銀跌0.4美元，報每盎司14.13美元，7月白金跌17.8美元，報每盎司723.8美元，6月鈀金漲0.8美元，報每盎司2197.6美元。(商品行情網)

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