仁寶(2324)法說會後，法人對於其產品結構和高殖息率表示肯定，港系外資給予「買進」評等。仁寶今年配發現金股利1.2元，包括1元的盈餘分派及0.2元資本公積，配發率為75%，較往年略微提升，提升原因為現金流改善。仁寶早盤股價突破月線挑戰季線反壓。

仁寶海外產能布局仍以越南跟台灣為主，巴西也有一些，其他東南亞地區如印尼、泰國、菲律賓等等是未來可能設廠的地方，目前每年的資本支出金額約70億元，除了增加海外布局外，也持續投資新產品及提升原有工廠的生產力

該公司三月復工率已達100%，第二季預期出貨量將大幅季增，NB部份看到商用及教育需求增加，預期1H20有機會達到年持平的表現，若六月疫情穩定，2H20期待需求可以維持，則期待今年PC出貨量有機會維持在去年的水準；Non PC目前看到上半年有較去年同期成長，雖消費性產品受疫情影響大，但預期部分智慧裝置產品今年可維持成長。

法人估今年仁寶全年的EPS約在1.93元，商用筆電出貨是支撐全年獲利的穩健因子。

(時報資訊)