美股：

1.美國個人護理與醫療保健大廠嬌生公司（Johnson & Johnson）周一大漲8%，收在133.01美元。該公司宣布自家開發的實驗性新冠狀病毒疫苗擬於9月前展開人體試驗，目標在明年初投入緊急使用。此外，美國政府擬資助嬌生正在開發的新冠狀病毒疫苗，以建立足夠產能，亦為嬌生大漲帶來助力。嬌生宣布將與美國衛生及公共服務部的生物醫學高階研究和發展管理局（BARDA）共同投資逾10億美元投入新冠狀病毒疫苗研發。

2.蘋果公司周一上漲2.85%，收在254.81美元。路透社報導，蘋果的主要代工廠高層透露，iPhone手機本季訂單可能較去年同期大減18%，蘋果雖推遲了5G版iPhone的生產，但這個新一代iPhone手機仍可望如期在秋季發布。蘋果在中國的組裝廠先前為了防堵新冠肺炎疫情擴散而停工，但現在已經恢復運轉。

(時報資訊)