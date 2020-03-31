和泰車（2207）公告2月自結獲利，和泰車2月營收158億元，年增69%，稅前盈餘10.89億元大幅年增107%，稅後淨利8.93億元，年增率105%，每股稅後純益1.26元。

和泰車先前隨著台股跌落十年線同步重挫，3月中旬股價一度回跌到340元，因基本面佳，股價跌深後接連多日大漲，今日早盤再度上攻500元關卡。

和泰車去年業績創新高，EPS達21.55元，今年前2月，台灣車市銷售逆勢成長，和泰車的新車銷售與獲利也都成長。前2月營收371.85億元再創同期新高，年增率達4成。3月車市銷售逆勢成長，和泰車仍可望是大贏家。

回顧去年，車市龍頭和泰車去年在2暢銷車款Altis與RAV4改款上市助力下，EPS為21.55元，年增17.4%，創歷史新高，每股擬配14元現金股息，激勵近期股價大漲，本周重新挑戰500元關卡。

(時報資訊)