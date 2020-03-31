NBA》杜蘭特厄文聯手 籃網新教頭可能是泰隆盧 10:042020/03/31 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前盛傳杜蘭特與厄文希望球團聘請一位大牌教頭，泰隆盧是可能的潛在人選之一。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據NBA知名記者溫德霍斯特報導，籃網兩位超級巨星杜蘭特和厄文希望球團聘請一位大咖總教練，據了解曾經執掌過騎士，與詹姆斯亦師亦友的泰隆盧是可能人選之一。 籃網先前才拔掉艾金生的兵符，主要原因是艾金生和杜蘭特、厄文不合，兩人不想待在艾金生的麾下打球。 溫德霍斯特表示，「我聽說杜蘭特和厄文希望球團尋找一位大牌教練，不曉得這和艾金生是否有關聯。」 目前市場上較有知名度的教練已不多，范岡迪兄弟檔、馬克傑克生、泰隆盧都是籃網的潛在新教頭人選。 (中時 ) #杜蘭特 #厄文 #籃網 #艾金生 #泰隆盧 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》復原超快！美媒爆杜蘭特可上場 12:112020/03/27 體育 確診神復原 KD上場沒問題 04:102020/03/28 運動天地 NBA》不是隔離？杜蘭特被蕾哈娜罵賤人 12:042020/03/30 體育 NBA舉辦電玩大賽 每隊1人出戰 09:292020/03/31 體育 體育熱門新聞 今年沒溫網？二戰以來將首次停辦 - 體育 NBA》報應來了？尼克老闆多蘭新冠確診 - 體育 日裔女將嘆：「中國肺炎」很傷人 - 體育 《時來運轉》新冠肺炎全球股災 他買運彩竟大賺 - 體育 金牌泳將染冠：我這麼壯也頂不住 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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