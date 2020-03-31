根據NBA知名記者溫德霍斯特報導，籃網兩位超級巨星杜蘭特和厄文希望球團聘請一位大咖總教練，據了解曾經執掌過騎士，與詹姆斯亦師亦友的泰隆盧是可能人選之一。

籃網先前才拔掉艾金生的兵符，主要原因是艾金生和杜蘭特、厄文不合，兩人不想待在艾金生的麾下打球。

溫德霍斯特表示，「我聽說杜蘭特和厄文希望球團尋找一位大牌教練，不曉得這和艾金生是否有關聯。」

目前市場上較有知名度的教練已不多，范岡迪兄弟檔、馬克傑克生、泰隆盧都是籃網的潛在新教頭人選。

(中時 )